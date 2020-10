Vil ikke at ansatte skal fly med kontroversielle WizzAir

nyheter

– Dette handler om at Nordland fylkeskommune er en stor innkjøper. Vi setter ned foten for et selskap som ikke gir de ansatte mulighet til å inngå tariffavtaler, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i en pressemelding.

Fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen følger opp med å påpeke at Nordland fylkeskommune skal være tydelig på at ansatte ikke skal benytte selskapet siden de ikke legger til rette for et organisert arbeidsliv.

Wizz Air åpner innenriksruter fra Oslo Det ungarske flyselskapet Wizz Air åpner innenriksruter i Norge og tar opp konkurransen med SAS og Norwegian.

– Retten til å organisere seg er en grunnleggende rettighet i arbeidslivet og en grunnpilar i den norske modellen, sier Bøkestad Andreassen.

Nordland fylkeskommune vedtok allerede i 2016 innkjøpspolicy. Her slås det fast at anskaffelser skal støtte opp om fylkeskommunens samfunnsansvar. Samfunnsansvar defineres her som miljø, arbeidsliv og læreplasser.

I et intervju med Dagens Næringsliv har grunnleggeren for Wizz Air, József Váradi, uttalt at han mener fagbevegelsen er «barnslig, nasjonalistisk og proteksjonistisk.»