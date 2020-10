Fredag holder en av landets mest aktive artister konsert i Harstad

nyheter

Han bor i Arendal, men kommer fra Seløy i Herøy på Helgeland, og har 19 soloutgivelser på samvittigheten. Han har holdt konserter i 25 land, og har fortsatt høyt tempo, noe som gjør ham til en av landets mest aktive artister.

Jubileumsutgivelsen «Tenk om», etter 40 år som artist, er et album med 76 låter, både gamle og nye innspillinger. «Farvel Marita» er kanskje hans mest kjente sang. Den har gitt retning for hans karriere og store sosiale engasjement for de svakeste, og de som sliter med rusavhengighet.