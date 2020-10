Erkjente ikke straffskyld for barnemishandling

nyheter

Han er konkret tiltalt for mishandling og krenkelse av flere av sine mindreårige barn. Dette skal ifølge påtalemakten ha foregått gjennom slag, klyping, dytting, kjefting og ved å kaste gjenstander. Episodene skal ha skjedd på forskjellige tidspunkter, spredt ut over et lengre tidsrom det siste 10-året. Da rettssaken begynte ble mannen spurt om han erkjente straffskyld på noen av tiltalepunktene. Han svarte nei.

Sommeren 2018 mottok politiet en anmeldelse fra barnevernstjenesten. Bekymringen gikk på hvordan de mindreårige barna til tiltalte hadde det i hjemmet. Det ble da besluttet å foreta såkalte tilrettelagte avhør av dem. Resultatet ble utarbeidelse av en siktelse. Lærere og andre personer i omgivelsene ble så avhørt og saken etterforsket videre.