Harstad kommune må ut med flere hundre tusen

I rettens vurderinger heter det blant annet: "Hovedtyngden i tvistepunktene har ligget vel så mye på utmåling som på spørsmål om det foreligger erstatningsansvar. Saksøkerne har fått medhold i at Harstad kommune er erstatningsansvarlig, og videre blitt tilkjent erstatning. Det tilkjente beløpet på kr. 370 000,- er imidlertid vesentlige lavere enn kr. 6 500 000,-. I en slik situasjon kan retten vanskelig se at Harstad kommune ikke har oppnådd noe av betydning, og utgangspunktet er da at ingen av partene har vunnet saken etter tvisteloven § 20-2 første og annet ledd".

Betydelig avstand

Videre heter det: " Etter en konkret vurdering finner retten at det ikke foreligger tungtveiende grunner for å tilkjenne noen av partene saksomkostninger. Ut fra resultatet har Harstad kommune fått medhold i større grad enn saksøkerne. Avstanden mellom full frifinnelse og kr. 370 000,- er imidlertid betydelig og retten kan ikke se at resultatet tilsier at kommunen helt eller delvis bør tilkjennes saksomkostninger"