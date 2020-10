Må begrense antall passasjerer på båten

Det er åpenbart at Troms Fylkestrafikk har et ansvar for å legge til rette for, og påse at, smittevernforskriftene blir overholdt.

nyheter

Flere hendelser i regionen de siste dagene viser at vi kan være i ferd med å bli for slepphendte og avslappet med å følge smittevernreglene. At passasjerer på hurtigbåt og fly står «som sild i tønne» – og at ungdom slår seg løs på dansegulvet på et utested – er smittevernbrudd som ikke kan få fortsette. Det må tas grep, og både transportører og arrangører må ta ansvar. Men først og fremst må «folk flest» skjerpe seg.

Reisende med hurtigbåten mellom Harstad og Tromsø har flere ganger uttrykt bekymring for smittevernet om bord, og bilder fra hurtigbåtturen søndag ettermiddag viser en stappfull båt der énmetersregelen regelrett ble kastet over bord.

Direktør i Troms Fylkestrafikk, Kurt Bones, bekrefter at båten har vært full flere ganger, og at det har vært over 200 passasjerer om bord. Men passasjerbegrensningen ble opphevet i juni, og Bones sa i et intervju med Folkebladet tidligere i uka at ansvaret nå først og fremst ligger hos den enkelte passasjer. I et intervju med Harstad Tidende tirsdag har han imidlertid kommet på andre tanker, og sier at man igjen vurderer passasjerbegrensning på hurtigbåtene. Det er en fornuftig snuoperasjon.

Kommuneoverlege Jonas Holte i Harstad har lenge vært bekymret over mangelen på smitteverntiltak på terminalen i Tromsø og på hurtigbåtene på sambandet Harstad-Finnsnes-Tromsø. Sett i lys av dette er han også forundret over svaret han fikk fra fylkeskommunen da han ba om en redegjørelse for praksisen. Her ble det poengtert at det er et personlig ansvar å sørge for at avstandsreglene overholdes.

Det er lett å forstå kommuneoverlegens forundring, for det er åpenbart at transportør, i dette tilfellet Troms Fylkestrafikk, har et ansvar for å tilrettelegge for, og påse at, smittevernforskriftene blir overholdt. Hvis ikke, som Holte så treffende påpeker, kan alle bransjer bruke samme argumentasjon og vise til at det er et personlig ansvar å overholde énmetersregelen.

Rundt om i landet har vi i høst sett en rekke eksempler på at vi har blitt mer avslappet og likegyldige til smittevernreglene. Dugnadsånden fra i vinter og vår er åpenbart svekket. Det kan ikke fortsette. Vi må rett og slett skjerpe oss!