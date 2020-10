nyheter

Som nyoppstartet avdelingsleder for gravering og premier i Scanmark Norge AS i Holtet, ser han fram til mange flere år i bransjen.

– Det gikk fra at man så at man kanskje var arbeidsledig til at en ny sjanse dukket opp. Dermed gikk jeg sommeren litt lysere i møte. Jeg har blitt utrolig godt mottatt her, og det er som å komme hjem, sier Jan-Håvar Haga til Harstad Tidende