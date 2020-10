Ikke bare øl og snus

nyheter

Salgsboomen har skapt mange nye arbeidsplasser, men stort sett midlertidige. Naturlig nok, for før eller senere må man regne med at forholdene normaliserer seg. Og det er vanskelig å si hva koronastengningen kan ha gitt av varige endringer i nordmenns handlevaner. Så hvilke tiltak kreves for å demme opp for nye bilkøer over grensen?

I forslaget til neste års statsbudsjett legger regjeringen opp til visse avgiftsreduksjoner på sukkerfri brus, et av de populære produktene i grensetrafikken. Frp posisjonerer seg for budsjettforhandlinger med sterke krav om avgiftskutt for lokkevarer på bred front. Og det kan vanskelig bestrides at både øl, snus, tobakk, sukkerholdig brus og søtsaker utgjør merkbare deler av handelslekkasjen. De høye norske avgiftene på slike varer har imidlertid en helsemessig begrunnelse. Og hvor mye mer ville nordmenn drikke og røyke med en gradvis harmonisering av norsk og svensk avgiftsnivå? Frp har sannsynligvis et poeng i at hamstringen på «harryturer» også driver opp forbruket.

Dette gjelder for øvrig ikke bare de grensenære distriktene. Ifølge en undersøkelse fra Norges Handelshøyskole handlet seks av ti nordmenn i Sverige i fjor. I diskusjonen om avgiftskutt blir også statens avgiftstap et moment, i alle fall for partier med helhetsansvar. Å se tapte avgifter opp mot gevinstene ved økt omsetning og sysselsetting og færre på ledighetstrygd, er imidlertid et regnestykke flere ukjente x-er og y-er. Dette er noe Finansdepartementet nå får bryne seg på.

Men verken Frp eller andre bør stirre seg blinde på de nevnte lokkevarene. Billig kjøtt og ost lokker også kunder fra landet med matvarepriser på Europa-toppen. Bidrar gjør det dessuten at svenske lønninger ligger godt under de norske. Å harmonisere landbrukspolitikk og lønnsutvikling med nabolandet virker lite aktuelt, mens helseeffekten av en priskrig på alkohol, sukker og tobakk i beste fall er uviss. Noen gradvise avgiftskutt blir det nok, men neppe som en «quick fix» mot grensehandel.