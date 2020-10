Hanna Sofie snakker åpent om depresjon

nyheter

Hanna Sofie Aspenes (27) lagde i 2018 filmen «Vil jeg leve».

- Med filmen ønsket jeg å vise hvordan det er å leve med depresjon. Det er en veldig stor belastning å leve med spesielt over tid. Venninnen min hadde lyst å prøve seg som skuespiller og spiller hovedrollen i filmen. Jeg synes hun gjorde en god jobb med å formidle hva depresjon er. Vi har fått masse positive tilbakemeldinger når filmen kom for et års tid siden, sier Aspenes.