- Evenskjer blir stadig mørkere!

nyheter

De nevnte pensjonistene fra Tjeldsund kommune har tatt kontakt med HT-redaksjonen og ønsker å være anonyme. Men de kan fortelle at i hele 2019 og vinteren 2020 virket bare to av tre lys på det nye kommunehuset i sentrum av kommunesenteret Evenskjer. Nå i høst er det faktisk ikke lys i noen, opplyser de.

Else- Victoria startet salong i Evenskjer – slik har det gått Else-Victoria Olaussen (35) så en mulighet til å åpne egen salong på Evenskjer. Etter ett år i arbeid ser hun lyst på fremtiden.

– Det er veldig mørkt fra før av i sentrum, og dette går ut over sikkerheten til både ung og gammel. Nå går vi mot skikkelig mørketid og allerede kl. 1800 begynner det å bli mørkt, skriver de i en e-post.

Kobler ned minibank-terminalene på Borkenes, i Hamnvik og på Evenskjer Sparebanken Nord-Norge forklarer fjerningen av tjenesten med at nesten ingen bruker kontanter i det daglige lenger. Ordførerne reagerer negativt.

– Vi kan ikke godta at det skal være sånn år etter år, og det er et krav til de som har ansvaret for dette i kommunen å få saken ordnet. Det må være mulig å lage seg rutiner som sjekker sånne viktige ting, mener de frustrerte pensjonister.