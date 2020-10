Har investert for 900 millioner

nyheter

Året er 1994, siviløkonom Inge Falck Olsen har sagt opp bankjobben og har startet for seg selv.

– Harstad har alltid ligget mitt hjerte nært, og derfor var det naturlig å slå til da jeg kom over Evensen-gården i 1995. Jeg hadde ikke mye penger, men klarte å låne 6.4 millioner til kjøpesummen, sier han.

Senere kjøpte han branntomta til Helga-Lind-gården. Bygget som brant ned under den store bybrannen i 1992.

– Vi kjøpte branntomta i 1996 og bygde forretningsgården som i dag står på Rickard Kaarbøs-plass, sier han.

– Snakket ofte om Harstad

Han sier han alltid har hatt et varmt hjerte for Harstad. For å finne ut hvor de sterke følelsene for byen kommer fra, for en Tromsø-væring, må vi helt tilbake til andre verdenskrig.

Hans far Abel Olsen (1918–1996) var leder for Finnmarkskontoret på Trondenes. Dette kontoret hadde en viktig rolle i gjenreisningen etter andre verdenskrig.

– Den spesielle etterkrigstiden slapp aldri taket på far. Han snakket ofte om tiden i Harstad. Det gjorde at jeg fikk et spesielt forhold til byen. Med årene har jeg blitt bedre kjent med byen, og jeg trives bare bedre og bedre, sier han.

Abel Olsen stiftet Håko i Tromsø, og var direktør i selskapet til han gikk av med pensjon som 70-åring.

Abel Olsen sørget for at Håko fikk en betydelig virksomhet i Harstad med engroslager på Seljestad, Mølla bakeri og Senja Margarinfabrikk.

– Far var også initiativtaker til etableringen av Kanebogen Senter. Han har styreleder i Kaffistova og ikke minst ble han som første utenfra utnevnt til æresborger av Harstad, sier Falck Olsen.

Som far som sønn. Faren skapte store verdier for byen og det har sønnen valgt å fortsette med.

Når Pynten står ferdig i 2022 har han, og sin nære samarbeidspartner Barlindhaug Eiendom, bygd vel 200 leiligheter i byen. Det har skjedd rekordraskt og de totale investeringene i byen nærmer seg 900 millioner kroner.

– Etter byggingen av Helga Lind-gården hadde jeg ikke noe her før vi kjøpte Perlen/Hamnesparken-tomta i 2006.

Han innrømmer at da de startet med Perlen, som etter planen skulle være den første blokka, gikk det ikke akkurat som de hadde håpet.

– Det ble en treg start. Det var vanskelig å få harstadværingene til å bosette seg i det gamle industriområdet, sier han.

Måtte tre forsøk til

Området hadde i årtier inneholdt industribygg til landbruk og fiskeri. Så kom EA Smiths Jernlager, Nord-Norges Salgslag, Brødrene Bothner, Christian Bjelland & Co og Kristian Holst fiskemottak for å nevne noe.

– Først etter det tredje forsøket klarte vi å få fart på salget. Men vi valgte å utsette den store Perlen og gikk heller for den noe mindre Hamnesparken. Da salget først tok av var vi ikke sene med å lansere Perlen. Disse to blokkene har 81 leiligheter, sier han.

Torsdag kveld var det offisiell salgsstart for boligblokka Pynten Allerede første kvelden var det solgt 19 leiligheter, og utbygger Inge Falck Olsen og megler Runar Bjørkelund kunne fortelle at høsten 2022 står 71 leiligheter klar til innflytting.

Perlen sto ferdig sommeren 2015, og da var Falck Olsen allerede i gang med planleggingen av blokkene på Holstneset.

– Tomteeier Kristian Holst hadde gjort en god jobb med reguleringsplanen. Vår jobb ble å utvikle området. Samtidig medførte vår satsing i Harstad at Consto etablerte seg i byen. Det er morsomt når det blir varige resultater av det man setter i gang, sier han.

Fra starten i 1994, og til i dag har Falck Olsen merket en vesentlig forskjell på leilighetskjøperne.

– Vi ser en dreining mot at stadig flere yngre folk ser fordelen med å bo i blokk. For 20 år siden var det utenkelig at unge par vurderte denne boformen, sier han.

Landsomfattende virksomhet

Han mener at koronaen kan påvirke hvordan fremtidige leiligheter blir utformet.

– Vi som utviklere må nok ta inn over oss at flere kan komme til å velge hjemmekontor på grunn av korona. Fremtidige prosjekt må ta hensyn til at folk jobber stadig mer hjemmefra. Utfordringen blir å få leiligheter til å fungere som både bolig og kontor, sier han.

I dag har Falck Olsen prosjekter over hele landet. Han har gjennom årene bygd flere tusen leiligheter. I alle prosjekt er han tett på, og selv i korona-tiden har han vært ofte på reise til prosjekt på Østlandet eller til Vestlandet.

– Jeg liker å være med der det skjer. Det er alltid nye ting å lære. Jeg tror det skaper trygghet når folk blir kjent med dem som står bak prosjektene, sier han.

Slik ble Holstneset forvandlet fra fiskeindustri til boligområde Opp gjennom årene har medlemmer av Holst-familien utmerket seg som betydelige forretningsmenn og samfunnsbyggere. Vi snakker om en av hjørnestensbedriftene i Harstad.

Hans store motivasjon er skapergleden, og det er viktig for investoren å bygge verdier i samfunnet.

– Jeg er stolt over å ha vært med på å utvikle flere byer og tettsteder. De fire blokkene på Hamnneset og Holstneset er viktig for byutviklingen. Det at det bor folk i sentrum er den beste garanti for liv i sentrum, sier Inge Falck Olsen.

Det begynner å bli noen gårder som tromsø-væringen har valgt å satse penger på i Harstad. Evensen-gården, Helge Lind-gården, Perlen, Hamnesparken, Holstneset og Pynten.

– Pynten er den siste biten på Holstneset. Men jeg er langt fra ferdig i Harstad. Jeg vil fortsatt lete etter nye prosjekter, sier han.