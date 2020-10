nyheter

Ved årets inngang var 15,4 prosent av Norges befolkning over 67 år. I rene tall snakker vi da om drøye 827.000 personer. For bare fem år siden var det «bare» 723.000 i denne aldersgruppen, som da var 14 prosent av alle.

Situasjonen i Harstad

Dermed kan vi slå fast at Harstad nå har en høyere andel eldre over 67 år enn det som er snittet i kongeriket. Her er det totalt 4.359 fastboende som kan plasseres i den eldste kategorien, noe som utgjør 17,6 prosent av alle som bor her.