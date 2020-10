Kjempet for økte fiskerettigheter

nyheter

Saken var først oppe i den lokale tingretten. Der hevdet mannen at han hadde rett til å fiske med stang akkurat like mye som eierne av gården det lakseførende vassdraget rant gjennom. Selv eier han en parsell på kun 900 meter langs elvebredden. Han tapte søksmålet, og fikk "bare" 20 prosent av fiskerettighetene, mens 80 prosent tilfalt hovedgården.

Men han ga seg ikke, og anket dommen inn for Hålogaland lagmannsrett, som nå har avsagt sin kjennelse. Anken ble forkastet. Han må i tillegg betale gårdeiernes sakskostnader for på 183.000 kroner, og må for framtiden nøye seg med sine 20 prosent av fiskerettighetene i elva.