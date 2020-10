- Folk tror alt er stengt hos oss, men slik er det ikke

nyheter

For en måned siden begjærte driftsselskapet Franks Veiservice oppbud, og den tradisjonelle bensinstasjonsdriften i Storgata 24 opphørte. Men konkursen fikk også følger for den delen av driften som ikke var rammet.

Stenger dørene for godt fredag klokka 17.00 Det tradisjonelle bensinstasjons-konseptet med Esso og Tiger Butikk i byens sentrum er historie. Esso har imidlertid avtale med Frank Trælnes om drivstoff i ett år til. Hva som skjer med pumpene etter den tid, er usikkert.

- I etterkant har mange kunder trodd at all virksomhet på området ligger brakk. Slik er det selvfølgelig ikke, det er en ren misforståelse. Jeg driver både service og vask videre gjennom eiendomsselskapet Harstad bensin og service AS, påminner Trælnes.

1. oktober var også drivstoffpumpene i drift på nytt, etter at Trælnes hadde automatisert bruken av dem.