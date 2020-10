Har 40 års erfaring med å lage grafikkbilder

nyheter

Teknikken hun har brukt er en teknikk som heter fotopolymer, for å lage et bilde hun står foran.

Hun henter inspirasjon fra flere steder.

- Inspirasjon kan komme fra flere plasser, men det er mye naturinspirert. Jo flere bilder jeg lager, jo mer lærer jeg. Vi lærer også mye av hverandre, sier Olsen.

Eksperimenterer med farger

- Jeg liker å eksperimentere med farger og jobber mest med innskjæring. Det er ganske krevende å lage et trykk i dette materiale, så når jeg først har laget et trykk, liker jeg å eksperimentere med ulike farger, sier Camilla Wammer.

Inspirert av kosmos

- Her ser du flere trykk jeg har laget med samme motiv som er litt inspirert av kosmos. Astronauten svever løst rundt i universet og savner jorden. Han har Pi tegnet på seg som er et tegn fra matematikk også ser vi også er han glad i natur. I «refleksjon» i hjelmskjermen hans ser vi at han ser på jorden. Han er glad i matte, norsk og naturfag og er nok inspirert av at jeg er lærer til vanlig, forteller Wammer.

- Det er noe befriende å leke med ulike utrykk. Dette er noe jeg gjør på fritiden og er en kontrast til det profesjonelle livet på jobb som er mer seriøst, ler Wammer.

I aksjon

Berit Knatterud Høvde er her i full sving på grafikkrommet.

- Trykket rulles på en plate med innskjæringer i. Deretter legger vi et papir oppå og kjører det gjennom en presse for å få et avtrykk., forklarer Knatterud Høvde.

Klare til utstilling

Nå er gjengen klar for sin fjerde utstilling i høst, en utstilling som går over to helger 9.-11.oktober og 15.-18 oktober i Harstad Kunstforening sine lokaler.

