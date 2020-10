Båt gikk på grunn i Kasfjord

nyheter

Ifølge politiet i Harstad fikk de inn melding om at båten hadde kjørt på grunn et sted i utkanten av fjorden nord for Harstad. Saken ble sparket videre over til Hovedredningssentralen for Nord-Norge.

To turgåere ble reddet ned fra Nona (1.012 moh) på Grytøya med Sea King-helikopter Turgåerne gikk seg fast litt nedfor toppen av Nona søndag kveld, og bad om hjelp. Et Sea King-helikopter fikk fraktet dem trygt ned fra fjellet. Begge er uskadd. – De tok et fornuftig valg om å be om hjelp før de gjorde noe dumt, sier politiet.

Der får HT opplyst at båten kom seg løs for egen maskin etter kort tid, og kunne sette kursen inn mot land, uten noen videre problemer av noe slag.