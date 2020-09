Elgjeger sørfra testet positivt. Harstadværinger i karantene

nyheter

Harstad Tidende var sent mandag kveld i kontakt med én av dem som er i karantene, og vedkommende opplyser at de skal få nærmere instrukser tirsdag morgen.

Elgjegeren, som kom sørfra for få dager siden, har vært med i et jaktlag i Lødingen. Han fattet selv mistanke etter å ha mistet smakssansen, og testet seg i Harstad søndag. Mandag fikk han svaret, og sammen med resten av jaktlaget sitter han nå i karantene i Lødingen. Personene som befinner seg i Harstad har ikke vært i direkte kontakt med den smittede.

Informasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune bekrefter at én person har testet positivt for korona i Harstad, men opplyser at det er Lødingen kommune som har ansvaret for smittesporingen.