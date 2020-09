Dette bør du tenke på når du skal søke deltidsjobb

nyheter

iTromsø: Mange går inn i høsten med et ønske om en ekstra inntekt, enten man er student eller ei.

Stine Engelstad, distriktssjef i Manpower Telemark mener tiden er inne for å sette i gang med søknadene.

– I en tid med mye usikkerhet for bedriftene, er flere varsomme med å lyse ut heltidsstillinger. Dermed kan dette være en god tid for å lande deltidsjobben, sier Engelstad i en pressemelding.

Til tross for et presset arbeidsmarked er det flere bransjer som har behov for flere ansatte.

– Det er bra muligheter der ute for kandidater som kan tenke seg en deltidsjobb i kundeservice, blant annet innenfor bransjer som bank, forsikring og strøm. Det er også gode jobbmuligheter innenfor lager og logistikk, barnehage, SFO og aktivitetsskoler, sier Engelstad.

Tenk bredt

Distriktssjefen mener man ikke bør undervurdere seg selv når man ser seg om etter deltidsjobb.

– Mange tror at de bare er gode på det de er utdannet som eller har erfaring med. Mulighetene for å få jobb vil mangedobles om du utvider dette perspektivet og går inn i jobbsøkerprosessen med en åpen holdning til hva du kan bruke evnene dine til.

– Hvis du har hatt en servicestilling i reiselivsbransjen, som akkurat nå er inne i en tøff tid, så kan evnene dine til å håndtere gjester for eksempel overføres til SFO. Du kan bruke de samme sidene av deg selv, og åpner samtidig repertoaret ditt, legger hun til i pressemeldingen.

– Investerer i egen læring

Med deltidsjobb får man også utvidet nettverket sitt, som kan slå positivt tilbake når man skal søke seg fulltidsjobb.

– Det kan være lurt å bruke tiden godt dersom du jobber deltid. Om du tar kurs og tilegner deg kunnskap ved siden av jobben, så før dette opp i CV-en din – og oppdater den jevnlig. Når du investerer i egen læring, holder du deg relevant på arbeidsmarkedet og kan få et forsprang i konkurransen senere, sier Engelstad i pressemeldingen.