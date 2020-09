Total helomvending i voldtektssak

nyheter

Men i ankesaken i Hålogaland lagmannsrett ble det en helt annen dans. En formiddag for noen år siden la han seg over en ung kvinne, dro av henne klærne og utførte et par seksuelle handlinger. Hun protesterte, men han holdt henne fast. Hun kom seg så løs og forlot stedet, før hun kontaktet kjæresten sin og fortalte om overgrepet.

Begjærer oppbud Frank Veiservice AS møter i tingretten torsdag for behandling av begjæringen.

Dommen i lagmannsretten ble avsagt under dissens. Mindretallet kunne ikke utelukke at den seksuelle aktiviteten var frivillig, mens flertallet valgte å tro på fornærmedes forklaring, som fremsto både konsistent og klar. Mannen må sone to år og fire måneder i fengsel, samt betale henne 150.000 kroner i oppreisning.