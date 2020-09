Ikke rør dagsenteret, ordfører Opsal!

Vi er svært mange som vil vite – veldig raskt: Hvilke reduksjoner tenkes gjennomført for Dagsenteret ?

Nå ser det ut til at ny kino og nytt bibliotek ser dagens lys, og påfører kommunen ekstra utgifter.

Noen politikere har vært innbitte motstandere på grunn av kommunens økonomi, og de konsekvenser det får for blant annet helse og omsorgssektoren. Tilhengerne sier at dette kan vi ikke si nei til. Det kan jo gi både økt besøks – og befolkningsvekst i form at tilflyttere, og ny vitalitet i byen.

I mars mistet brukere av dagsenteret alle aktivitetstilbud: – Endelig nærmer vi oss åpning Dagsenteret ved Olavsgården fikk under en uke på å flytte ut av sine lokaler, som nå skulle brukes til koronaberedskap.

Noen har sikkert gode synspunkter, men lar være å delta i debatten, da de ikke ønsker å bli stemplet som steinaldermennesker eller grinebitere.

Likevel er det noen som tør spørre; er det jobb til tilflytterne?

Jeg har ikke svar på hva som er rett i denne saken.

Likevel er det noe som gjør meg mer enn urolig.

Det er nemlig antydet at en kan redusere på noen planer, blant annet for Bergseng nye skole.

Tilsvarende er signalisert for Dagsenteret.

Jeg går ut fra at Dagsenteret det her snakkes om er det som er vedtatt bygget på Gangsås, hvor mitt datter og mange av hennes funksjonshemmede venner skal få et meningsfylt dagtilbud.

Som pårørende fikk jeg – via en arbeidsgruppe være med på en del av prosessen som førte frem til det vedtaket for nytt Dagsenter, som gjelder pr i dag.

Men nå har sentrale politikere tenkt at vedtar vi kino og bibliotek, må vi gjøre en del justeringer i vedtatte planer. La oss gjøre noen av dem på Dagsenteret.

Hvis det er tilfellet blir jeg ikke bare skuffet, men også noe jeg ikke her skal sette ord på.

Jeg ber derfor ordføreren fortelle meg hva forslaget til reduksjon i Dagsenterplanene er. Fortellingen må skje i Harstad Tidende.

Dagsenteret hadde i sin tid lokaliteter i Kanebogen. Disse var så trangbodd er det gikk utover trivsel for både brukere og ansatte.

Så ble kommunen den heldige mottaker av cirka 2.5 millioner i arv, fra en dame som ønsket at arven skulle bidra til de utviklingshemmedes personlige utvikling.

Cirka 2 millioner av arven ble brukt til innkjøp av en bil, samt oppussing av det som skulle være Dagsenteret i St. Olavsgt. Da koronapandemien kom, ble tilbudet for de utviklingshemmede annullert, og min datter måtte være hjemme i ukevis. Det samme gjaldt sikkert for andre i tilsvarende situasjon.

Da Dagsenteret omsider kom i gang igjen, ble det opprettet i en nedlagt barnehage på Gangsås.

Der måtte det gjøres en god del ombygginger, men det blir sikkert bra når alt er ferdig.

Disse stadige flyttingene har skapt engstelse og uro hos brukere av tjenesten, og nå skapes det igjen engstelse for hva som venter.

Vi er svært mange som vil vite – veldig raskt: Hvilke reduksjoner tenkes gjennomført for Dagsenteret ?