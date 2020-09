nyheter

Mannen har seks prikker på førerkortet fra før. Problemet denne gangen var at mannen benyttet håndholdt mobiltelefon under kjøring, som utløser to nye prikker. Får du åtte prikker i løpet av tre år, mister du lappen.

For overtredelsen i august ble han ilagt en bot på 1700 kroner. Eller hvis boten ikke betales/inndrives, en straff av fengsel i tre dager. Saken er nå berammet i tingretten.