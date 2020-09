nyheter

Koret ble startet på høsten 2019, og har cirka 20 medlemmer i alderen fire til syv år.

- Jeg prøver å bruke barnesanger med fine tekster som gir mening og har et fint innhold. Jeg ønsker å formidle gleden av å synge, sier Sparboe.



- Jeg synes det er helt nydelig å være med på dette, det er ingenting som er bedre. Det er bra for barna å lære nye sanger, og vi har stadig nye sanger som vi introduserer dem for, forteller Plucker.