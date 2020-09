Stormen herjer i området

nyheter

Verst rammet av stormen blir Vesterålen og Lofoten, men også kysten av Troms vil det kunne blåse opp til sterk storm, før den gir seg i løpet av natta.

Politiet får inn flere værrelaterte meldinger fra Harstad onsdag kveld. De ber publikum sikre løse gjenstander og ellers ta nødvendige forhåndsregler.

De har den siste timen fått melding om veltede trær og gjerder, flygende byggemateriell samt at en parkert motorsykkel har blåst over ende.

I tillegg har blant annet har et tre ved Harstad kirke har blitt veltet over ende av vinden, og to av tre flaggstenger utenfor det gamle Equinor-bygget i Medkila er knekt. I Jørns gate melder en tipser om at et tre er blåst over ende og blokkerer veien, og det samme skal ha skjedd i Markveien i Harstadbotn.

Yr.no melder gult farenivå for vindkast og flom i Harstad, men det ser ut til at det skal passere i løpet av natten. Ifølge Meteorologisk Institutt kan vi vente oss et vindkast på opp mot 19 meter i sekundet i løpet av kvelden.