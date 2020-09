Fant flått på katta

nyheter

Flått er små parasittiske dyr som lever av å suge blod fra pattedyr, fugler og smågnagere. Flåtten kan også være en mellomvert for flere mikrober, for eksempel for Borrelia-bakterien eller TBE-viruset, og kan spre en rekke sykdommer til både mennesker og dyr.

Andreas Leo Grønning på Bjarkøy la mandag ut følgende melding på Facebook-gruppa "Øyriket":

- Fant en flått på katta i dag på Bjarkøy. Tenkte det er like greit og si i fra, sånn at andre kan sjekke dyran sine med jevne mellomrom.

I Norge er det spesielt i kystområdene i Sør-Norge og nordover opp til Helgeland at vi finner skogflåtten. Sporadisk kan den finnes lengre nordover i Nord-Norge, også i Harstad, der den blant annet har blitt funnet på hunder etter turer i området ved Grunnvannet i Folkeparken.

- Jeg har bodd på Bjarkøy i 32 år, og har aldri sett flått her ute. Men nå er den tiden tydeligvis forbi. En annen øyboer fant også flått på husdyret sitt denne sommeren. Vi må nok bare innse at tiden er kommet for å sjekke våre dyr for disse uønskede gjestene, fastslår Grønning.

Skogflåtten har ikke øyne, men den har sanseorganer på forbeina som fanger opp duftmolekyler i luften. Disse sanseorganene kan også registrere temperatur, luftfuktighet og vibrasjoner i luften.

Dersom flåtten registrerer at et potensielt vertsdyr nærmer seg vil den strekke forbena opp i luften og gjøre seg klar til å feste seg i dyrets pels, fjær eller hud. Skogflåtten kan ikke hoppe, så den er avhengig av at dyr streifer borti vegetasjonen som den sitter på.

(Kilde: flåttsenteret.no)