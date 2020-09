nyheter

Polarlys er på sørtur, og skulle satt kurs for Risøyrenna, Sortlandssundet og Lofoten mandag. Det blåste opp mot storm styrke i Vesterålen.

Lennart Jensen i Harstad Havn fikk beskjed om at skipet vurderte det som en bedre løsning å avvente situasjonen, og så gå gjennom Tjeldsundet, ei rute som er lunere for sørvesten. Vinden var dessuten ventet å roe seg ut over dagen og ettermiddagen mandag.