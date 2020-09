Historien til handelsstedet Gressholman ved Fauskevåg

nyheter

Holmene er skilt fra Hinnøya med et smalt sund som ved fjære sjø går omtrent tørt. Da isen for omtrent 12000 år siden trakk seg tilbake kom Gressholman sammen med Kjøttakalven, Grøtaværholmene, Arnøya og Måga til syne. Tidligere lå alt land lavere enn dagens 60 meters-kurve under vann. Holmene tilhørte oppsitterne på Fauskevåg til omkring 1850. På sørsiden av den største holmen var det en liten men god hamn med to innløp som var den eneste sikre hamna mellom handelsstedet Sandtorg og øya Kjøtta når nordavinden sto på.

Betydelig handelssted

Theodor Bergmann Holst, født i Inderøy i det som da var Nordre Trondhjems amt i 1808. Theodor f. 1808 kom nordover i 1853 og ifølge Trygve Lysaker i bygdeboka for Trondenes, så var det han som «oppdaget» stedet. Nå kan det like gjerne ha vært en slektning; Paul Irgens Holst på Lavangsnes som tipset Theodor om holmene i Tjeldsundet, slik at han da kan ha vært nordover og sett på forholdene før han reiste.