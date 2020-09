– Her kommer et godt forslag til den som kjøper Åsegarden leir!

nyheter

Det skulle jeg tenke var stort nok til å få opprettet ett nordnorsk landsfengsel. Åsegarden landsfengsel ville utvilsomt sette Harstad på kartet.For lenge siden var det snakk om å gjøre Nesfort i Lødingen om til fengsel, men hva skjedde, ingen ting.

Tror det skulle være hus nok å ta av der. Bruk de husene som er der. Gjør dem om til kantiner, armer de beste til de mest harbarkede typene.

Lag arbeidsplasser til de insatte i mange av de andre husene. Men først av alt, sett opp ett solid gjerde med porter og vakter. Så kan de som er småkriminelle og rusavhengige få jobben med å rydde uteområdet for kvist og rask. For å si det mildt, så kan de få kroppslig arbeid så de får sveitte ut, “unnskyld utrykket” faenskapen. Og jobben gjort gratis. Og i denne leiren kunne det vel være plass for kvinnefengsel også kanskje?

Likestilling må det være veit dere. Så til den eller dere som får tilslaget på denne eiendommen, sett spaden i jorda, pek på den og si; dette er en spade, og bruk den!