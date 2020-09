På oppkjøpsraid i Finnmark

nyheter

Berg-Hansen er en norsk reisebyråkjede representert over hele landet, inkludert i Harstad, der administrerende direktør for virksomheten i landsdelen er lokalisert. De er totalleverandør, og formidler av jobbreiser, gruppeturer, konferanser og feriereiser.

– Alta er en viktig brikke i vår satsing i Nord og bidrar til at vi i enda større grad kan levere gode reisetjenester til hele befolkningen i Nord-Norge, mener direktør Eirik Munkvold.

Reisebyrå tilbake i Storgata Nylig flyttet Berg-Hansen reisebyrå inn i andre etasje i Storgata 9. – Jeg er optimistisk på fremtiden for reiselivsbransjen, sier daglig leder og partner Eirik Munkvold.

Styrene i begge selskapene ble tidligere denne uken enig om en fusjonsavtale.

– Vi er begge solide reisebyråer med et eierskap i Nord-Norge som har vekststrategi og tenker langsiktig. Dette ønsker vi å utvikle videre gjennom å skape arbeidsplasser i Nord – men også sørge for at vi kan gi gode reiseopplevelser til alle nordlendinger enten de reise i jobb eller privat, poengterer Munkvold.

Berg-Hansen Nord-Norge vil etter denne sammenslåingen være lokalisert i Mo i Rana, Bodø, Sortland, Harstad, Tromsø, Alta og Vadsø. De har tilsammen 45 ansatte og en omsetning på 550 millioner kroner.