Ervik Storband med den største konserten i byen med utøvere utenfra - etter korona

nyheter

- Proffbandet fra Tigerstaden møter Ervik Storband til ei helg med samspill og musikalsk moro. Ervik Storband låner musikere fra Oslo jazzensemble, som låner publikum fra Ervika, heter det om arrangementet fra Ervik Storband.

Ervik Storband stiller med full besetning i konserten søndag 13. september, og lokker med ei vokalrekke bestående av Grete Wærness, Gøril Bendiksen, Anders Sundre Fosshaug og Bjørg-Elin Gerhardsen.









- Deretter kommer Oslo jazzensemble og Torun Eriksen på scenen med helt ny musikk på norsk av Torun Eriksen, skrevet direkte for bandet og arrangert av Martin Myhre Olsen. I tillegg noen av låtene fra bandets tyske live–album.

"Dette er rett og slett Oslo på sitt beste", skrev Aftenposten etter bandets åpningskonsert på Oslo jazzfestival i august.

Største konsert siden korona

Arrangøren lokker med at dette blir "den største konserten i byen med utøvere utenfra siden nedstengningen av Norge i mars".

- Oslo jazzensemble bytter ut Antwerpen, Arendalsuka og München med Hammerfest, Hemnesberget og Harstad og legger ut på korona-turné med meterstokk, munnbind og ny musikk av Torun Eriksen - på norsk, heter det i ei pressemelding.

Oslo jazzensemble het tidligere Ensemble Denada, og har spilt i mer enn 15 land verden over, og vunnet Grammy i Tyskland. I fjor besøkte bandet Festspillene i Nord-Norge med Torun Eriksen og hennes musikk. Nå har hun har komponert helt ny musikk direkte for ensemblet, på norsk attpåtil.

- At en sanger komponerer musikk og skriver tekster direkte for et storband eller stort jazzensemble har sannsynligvis aldri skjedd før. Musikken er arrangert av Martin Myhre Olsen, heter det videre.

Og på turen gjennom landsdelen er det lagt inn besøk hos to lokale amatørstorband - Hammerfest Storband og Ervik Storband.





Ervik Storband skal også ha 80-tallsshow i november.

Ervik skal i søndagens konsert spille et par nye arrangementer av 80-tallsklassikere med fullt band og sangere.

Spillegleden i sentrum

- Det er stor forskjell mellom repertoaret til Ervik Storband og Oslo jazzensemble, selv om orkester-formatet har samme røtter langt tilbake i historien. Amatørstorband er en folkebevegelse i Norge, og det er spilleglede som står i sentrum, forklarer arrangøren videre.

Oslo jazzensemble har også spilleglede i sentrum, men de spiller kunst- og konsertmusikk med jazzfortegn.

Oslo jazzensemble er sammen med Trondheim jazzorkester ranket som to av de beste store jazzensemblene i Europa.

Anders Eriksson fra Harstad er både produsent og musiker i Oslo jazzensemble, mens Trondheim jazzorkester ledes av Ole Morten Vågan fra Brønnøysund. Som er underlagt Midt-Norsk Jazzsenter der harstadværingen Bjørn Willadsen er sjef. Harstad og Nord-Norge er altså sentralt når det gjelder store jazzensembler.