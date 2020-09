Vil at skjenkestoppen skal avgjøres lokalt: – Kan redde en bransje som blør som bare juling

nyheter

Derfor håper han regjeringen vil gi slipp på det nasjonale tiltaket om å stenge alkoholserveringen ved midnatt, og heller åpne opp for at hver kommune kan ta lokale avgjørelser.

Blør kraftig som følge av tidlig skjenkestopp: – Vi driver med røde tall Medeier og arrangementsansvarlig på Nordlændingen, Kurt Henning Myhre, reagerer på at de må holde kranene stengt etter midnatt. Nå har han en bønn til folk.

– Dette er en bransje som blør som bare juling, både for restauranter og uteliv. Jeg så at Kurt Henning Myhre på Nordlændingen var ute og oppfordret folk til å dra ut på byen tidligere, og det er jeg for så vidt enig med han i, men det å snu folks vaner er ikke gjort over natta, sier Vahl.