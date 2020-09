Ordførersamarbeidet håper på snuoperasjon for helårsferge

nyheter

Ønsket om en helårlig drift av fergesambandet mellom Senja og Tromsø har stått sterkt både for lokalbefolkning, pendlere, næringsdrivende og politikere. Tidligere har også Staten gitt sin støtte til en prøveordning, hvor de har garantert for halvparten av utgiftene. Nå håper ordførersamarbeidet på at samtaler skal føre til fortgang i planer om helårsferge på sambandet, skriver Folkebladet.

– Det er i sommer jobbet godt med saken. Etter at både kommunestyret i Senja og i Tromsø kommune enstemmig har stilt seg bak kravet om helårsferge, har saken fått fart, sier ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen (Sp).