– Den beste investeringen noensinne

«Best investment ever» var utsagnet prosjektleder og tidligere kommuneoverlege Frode Risdal flere ganger brukte i tirsdagens møte i økonomiutvalget. Der fikk politikerne detaljert presentert en beskrivelse av innholdet i det nye planlagte helsehuset på tomta ved siden av UNN, som ifølge Risdal vil være verdt hver en krone når det står ferdig.

Økte kostnader

I en utredning som ble lagt frem for om lag fire måneder siden ble det tydeliggjort at kommunen ville kjøre på for å få helsehuset klart til slutten av 2021. I økonomiutvalgets møte kom det frem at dette ikke lenger vil være mulig, og det nye helsehuset anslås nå å være ferdig for innflytting våren 2024.