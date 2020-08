nyheter

Båten er bygget for å plukke søppel i indre Oslofjord, til en pris av 23 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Oslo Havn.

– Vi er stolte over at Oslo Havn valgte oss til å bygge Pelikan II, og takker dem for et godt og konstruktivt samarbeid under byggeperioden, sier daglig leder Bård Meek-Hansen i Grovfjord mekaniske verksted.