Sjåfør fratatt sertifikat etter ulykken i Tjeldsund.

Ifølge Ørjan Munkvold, seksjonsleder for forebygging og etterretning i Harstad politidistrikt, skjedde ulykken da en bil kjørende sørfra i retning mot Harstad bremset opp da sjåføren oppdaget en elg i veibanen. – Bilen som kom bak klarte ikke å stoppe og la seg ut i venstre kjørebane. Sjåføren så ikke at det kom en bil i mot, da ulykken skjedde like før en bakketopp. Motgående kjøretøy klarte heller ikke å stoppe, noe som resulterte i at alle tre kjøretøyene ble involvert i hendelsen. Politiet har tatt beslag i førerkortet til sjåføren av bilen som la seg ut i venstre kjørebane, sier Munkvold.