Politianmelder hets mot Per-Willy Amundsen

«Håper for Guds skyld du er barnløs eller steril. Dine gener trenger man i hvert fall ikke videreføre».

«Hadde vært en nytelse å se deg lide».

«På tide at noen tar denne rasisten».

Det er noen av kommentarene som har møtt stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen på Facebook etter han la ut et kontroversielt innlegg den 15. juni, skriver Nettavisen.

Anklaget for rasisme

Amundsens innlegg handlet om hans synspunkt angående etnisk profilering i politiet, der han mente det var «selvfølgelig» at «svarte» ble oftere stoppet på gaten av politiet – ettersom de er overrepresentert i gjeng- og ungdomskriminalitet i Oslo.

– Hvis det kalles «rasisme», så er det kun en oppskrift på å motarbeide politiet i deres arbeid på vegne av oss alle, skrev Amundsen.

Innlegget vakte enorm reaksjon. Det har fått over 3400 likerklikk, 1800 kommentarer og over 300 delinger. Selv om mange støttet Amundsen i hans budskap, var det også mange som reagerte kraftig og tydde til personhets.

- Skitmenneske

Nå har Troms og Finnmark FrP besluttet å anmelde 15 personer som bedrev personhets mot Amundsen i forbindelse med saken. Flere av meldingene til Amundsen omhandler hans familie, og fylkeslaget tolker noen av disse som trusler.

I anmeldelsen påpeker leder Eivind Stene i Troms og Finnmark Frp at det er flere kommentarer hvor Amundsen blir omtalt som «rotte», «kakerlakk», «søppel» eller «skitmenneske».

Per-Willy Amundsen opplyser til Nettavisen at han har ingen kommentar til anmeldelsen, og at den er gjort av fylkeslaget hans, og viser derfor til fylkesleder Eivind Stene.

Stene sier til Nettavisen at han er for en åpen debatt med høy takhøyde, men at når det trår over grensen til straffbart kan man ikke akseptere det.

– Det må tas på alvor uansett hvilket parti man tilhører. Det må anmeldes og tas på alvor av politiet, sier han.