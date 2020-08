Påvist smitte på KV Andenes: Settes i isolasjon i Ramsund

nyheter

Tolv av besetningsmedlemmene på KV "Andenes" ble onsdag testet for Covid-19 i Tromsø.

– Dersom det påvises smitte om bord, vil fartøyet være et kontraminert fartøy, et smittet fartøy. De med påvist smitte vil da bli satt i isolat i Ramsund, og resten av besetningen vil bli testet. Fartøyet blir da bli liggende i kystnært farvann til situasjonen er avklart og faren er over, sa kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret til NRK onsdag formiddag.

Onsdag kveld kom meldingen om at en av besetningsmedlemmene hadde testet positivt på prøven. Dermed settes personen i isolasjon i Ramsund. Skipet har totalt et mannskap på 62 personer.

– KV Andenes vil gå direkte til marinebasen Ramsund, hvor den som er bekreftet smittet med Covid-19 vil bli flyttet på land og satt i isolasjon. Resten av besetningen vil bli testet og fartøyet satt i karantene. Videre oppfølgning vil være i tett samråd med helsepersonell, skriver kommandørkaptein Birger Ingebrigtsen, sjef for operasjonsavdelingen i Kystvakten, i pressemeldingen.