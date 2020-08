nyheter

Kommunen kjøpte tomta i juni i fjor for ni millioner. Mye av begrunnelsen for kjøpet var at offentligheten kunne endelig ta i bruk det lukka området. Oljeselskapet Esso hadde eid området siden 1911. I 2003 la de ned virksomheten i Samasjøen. Stien langs sjøen ble offisielt åpnet av ordfører Kari-Anne Opsal 20. desember i fjor.

Turstien som går mellom Sentrum og Trondenes er blitt veldig populær og stadig flere velger å ta kvelds- eller helgeturene på denne veien.