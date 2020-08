nyheter

Er du ny i byen og trenger ny fastlege, eller bare ønsker å bytte den du har? Still deg i køen. Og den er lang. Det er ikke ledige plasser på fastlegelistene i byen, med ett unntak. På Bjarkøy legekontor, riktignok en fergetur unna, er det 25 ledige plasser.

1.209 personer står for øyeblikket på venteliste for å få fastlege eller bytte fastlege i Harstad. De fleste står i kø for å bytte fastlege, men mange står helt uten.