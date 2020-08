Poptalenter deler scene på torget

nyheter

17-åringen Thea Floer Kulseng har til tross for sin unge alder allerede rukket å bli en erfaren artist, med over 115 konserter, en drøss med TV-opptredener, og musikalske samarbeid med kjente artister på CV-en. Som 11-åring hadde Thea allerede drømt om å stå på en stor scene i flere år, og etter en fantastisk solo-opptreden med Gospel Star, fikk hun GO av sine foresatte for å melde seg på Mgp jr.

Til topps i MGP jr. i 2015

Blant 728 innsendte sanger ble låten hennes «Du gjør mæ så gla» plukket ut til finalen i MGPjr lørdag 7. november 2015 i Oslo Spektrum. Sammen med familien og over 120 (!) Harstadsupportere reiste den da 13 år gamle Thea ned til Oslo for å fremføre sangen om bestevenninnen Vilde. Den fikk flest stemmer fra seerne, og vant hele konkurransen! «Du gjør mæ så gla» skulle vise seg å bli starten på et stort eventyr for den unge jenta.

I tillegg til musikken har Thea alltid likt å danse, og Harstad kulturskole har vært hennes lærested. I tillegg er hun aktiv fotballspiller på IF Kilkam og er kjent for sine gode finter.

De siste tre årene har Thea hatt hovedrollen i det store julespillet og har sagt ja til et år til.

Hun har hatt et godt samarbeid med Sigrun Loe Sparboe og det har resultert i en sang om nordlyset ”Aurora”. I april 2019 slapp hun kjærlighetslåten «Nærmere».

Ny epoke

Marco Dagsvold (23) lever for musikk. Han har drevet med musikk siden barneskolen og har de siste årene gitt ut låter under artistnavnet Marco Dagsvold.

Etter å ha vært med i Idol og blitt lista på p3 har Marco vist Norge at han er en dyktig musiker med mye og tilby.

Selv om livet ikke alltid har vært like lett har musikken hatt en sentral rolle i livet til den unge harstadværingen. I 2017 slapp Marco låten «Ekko» som har blitt streamet over 70.000 ganger! «Ekko» er Marcos mest personlige låt som forteller en gripende historie om hvordan oppveksten og søken etter sin egen identitet har vært opp gjennom årene.

Etter 3 års stillhet er han endelig tilbake med ny musikk. Ep-en HFU, som ble sluppet tidligere i sommer, er fortsatt basert på pop, men markerer riktig nok starten på en ny epoke for artisten.

– Etter forrige slipp var jeg nødt til å ta en taktisk pause. Finne ut hvor jeg ville, hva jeg skulle lage, og hvordan jeg skulle lage det. Det tok tid for meg å vokse musikalsk, og jeg følte jeg måtte oppleve mer for å kunne skrive flere, og bedre låter. Denne EP-en ble fort de låtene som kom seg videre, og markerer for meg starten på ett veldig spennende prosjekt, sier Dagsvold.

Med seg på scenen har han en bråte dyktige harstadmusikere: Ludwig Dankertsen (trommer/kor), Frode Skarsem (keys/kor), Lars Eliseussen-Skalle (bass), Anja Fagerli (kor), Luke Johansen (dj).

Sommerklang

Konserten er nest siste konsert ut i serien Sommerklang. I en tid hvor store festivaler og arrangementer dessverre ikke lar seg gjennomføre, har serien Sommerklang presentert det beste regionen har å by på. I perioden 17. juni til 15. august vil det gjennomføres mange små konserter og kulturarrangementer tilpasset sommertiden. Litt kortere enn vanlige konserter, og lagt til klokkeslett som gjør at de enkelt skal kunne kombineres med andre opplevelser, heter det i pressemeldingen fra Kulturhuset.