Bilist måtte avgi blodprøve

Mannen i 30-årene ble stanset i Harstad-trafikken natt til tirsdag, mistenkt for ruskjøring. Da han ble stoppet kunne han heller ikke vise fram et gyldig førerkort til patruljen.

Ruskjøring i Harstadgårdsbakken Det mener politiet at 27-åringen fra Harstad bedrev en august-formiddag i fjor sommer.

Mannen ble derfor tatt med til Harstad sykehus for å ta blodprøve. Etter et rutinemessig avhør ble han løslatt. Han erkjente ikke skyld. Mannen er formelt siktet for ruskjøring, narkomisbruk og kjøring uten gyldig førerkort.