Seaworks legger sjøkabel for Telenor på Vestlandet

nyheter

Målet er å bygge et høyhastighetsnett for bedrifts- og privatmarkedet, melder lokalavisen Fjordabladet. SeaworksKabel AS har på vegne av oppdragsgiver søkt Kystverket om lov til å legge ut en sjøkabel i Kjødspollen.

Travelt

– Det kan jeg bekrefte. Rederiet har en langsiktig avtale med Telenor om slike oppdrag, som er veldig viktig for vår virksomhet. Kabellegging står for 30 prosent av omsetningen i Seaworks-gruppen, og utføres av et eget datterselskap, forteller administrerende direktør i harstadrederiet, Jan Arild Paulsen. Han kan ikke fortelle så mye mer om oppdraget, fordi all informasjon skal skje gjennom oppdragsgiveren, Telenor Norge AS.