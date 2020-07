nyheter

I 17 år har den driftige unge mannen samlet øyfolket til kaffe og sladder i Krambua.

– Det var fullstendig uaktuelt på flytte fra denne vakre øya. Men arbeidsplasser er det dårlig med, og da bestemte jeg meg for å starte noe selv. I dag er vi to ansatte. Jeg blir ikke rik på penger, men på så mye annet, sier han, samtidig som en liten trykk på kaffemaskinen sørger for en liten lyd sekundet før kaffen forsiktig renner ned i en hvit kopp som Bendiksen har satt klar.