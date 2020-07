nyheter

Fartsovertredelsen skjedde torsdag 4. juni i år, cirka klokka 23.10 i Ervika. 11. juni tok politimesteren i Troms ut en tiltale mot mannen, som har bostedsadresse i Harstad.

Hvis målingen fra politiet stemmer, ligger den i grenselandet opp mot fengselsstraff. I 30-, 40- og 50-sonen idømmes det gjerne fengsel fra og med 46 km/t over fartsgrensa. I 60-sona fra og med 55 km/t over. I 70-sona blir det fengsel om du kjører fra og med 55 km/t over grensa.