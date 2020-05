nyheter

Deltakerne kunne se frem til en helaften med båttur, mat og musikk mot øyriket utenfor Harstad. Tre stykker som gledet seg til kvelden var Liss Moholt, Svein Ingebrigtsen og Harriet Karlsen. De er fra Harstad, og synes det er strålende å være turister i sitt eget nærområde.

– Ingen tvil om at jeg ønsket å støtte dette

– Med en gang jeg fikk vite om opplegget, visste jeg at dette var noe jeg ønsket å støtte. Jeg synes det er helt fantastisk at vi har fått et slikt tilbud her i byen, sier Svein.