Vinterens brøyting ødela autovernet

I 2015 ble det satt opp ekstra beskyttelse på autovernet mellom Tjeldsundbrua og Harstad. Beskyttelsen er laget av plast, og ble satt opp som en sikkerhet for motorsyklister, for å hindre at de sklir under autovernet dersom de skulle tippe.

Byggeleder drift og vedlikehold i Troms og Finnmark fylkeskommune, Erik Somby Iversen, sier at vegvesenet er godt i gang med vedlikehold av autovernet.

– Etter hvert som snøen tiner, avdekkes det nye skader på rekkverket. Mye er allerede fikset opp i, mens det gjenstående repareres fortløpende.

Han legger til at det er satt inn bestilling på nye materialer.

– I noen partier på strekningen mellom Tjeldsundbrua og Harstad har beskyttelsen blitt revet helt bort av brøytebilene, mens andre partier har fått store skader. Nå venter vi bare på materialer, så blir det fikset opp i så fort som mulig, sier Iversen.