Ruben stakk av med pris

Sendinga foregikk i år digitalt, på grunn av koronakrisa. NRK oppsummerte lørdag kveld årets prisutdeling, og da ble det klart at Ruben vant med «Lay by me».

Ruben er ute med ny musikk Artisten fra Bjarkøy i Harstad har lansert «As Long As I Break Your Heart», skrevet sammen med høyt respekterte artist og låtskriver Sandro Cavazza (Kygo & Avicii).

Han var i konkurranse med blant andre Sigrid med «Don’t feel like crying», Nicolay Ramm med «Raske briller», Keiino med «Spirit in the sky» og «Kem kan eg ringe» med Kygo featuring Store P og Lars Vaular.

- Kødde du, æ e i sjokk, det føles skikkelig bra, sa Ruben på sendinga.

Rubens hjemmeseier Han skuffet så visst ikke de mange som hadde møtt for å høre Ruben torsdag kveld.

Ruben spilte sist i Harstad i Bakgården i august 2019.