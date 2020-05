Elevene kom over mye søppel i fjæra. Da hev de seg rundt

nyheter

Planen for 4. klasse på Medkila skole var tirsdag å grille pølser og leke i Osenfjæra. Underveis kom elevene over mye skrot i fjæra, forteller kontaktlærer Sara O'Neil var ute med klassen og flere lærere på uteskole.

Den ellers sjarmerende fjæra var fylt med hovedsakelig jernskrot og tunge gjenstander, forteller hun.

– En etter en kom de med søppel. "Kor kommer alt detta søppelet fra? Kan du kaste detta for oss? Det ødelegg fjæra" sa de, ifølge O'Neil.

Det var ord lærerne ikke kunne si nei til. De kontaktet derfor HRS og spurte om de kunne hjelpe til med å fjerne søppelet.

– Her ble vi møtt av svært imøtekommende folk, og like etter kom det en bil å hentet avfallet. Barna viser et stort engasjement og interesse for natur og miljø, sier O'Neil.

Hun forteller at barna viser et stort engasjement for miljøet.

– Det var stor stas når HRS kom for å hente avfallet. Elevene opplevde virkelig å ha gjort en forskjell for miljøet, og kjente seg stolte når søppelet var blitt hentet. Der en voksen kanskje ville trukket på skuldrene og gått videre, så agerer barna på sitt naturlige instinkt, nemlig å rydde opp i det. Dette var litt en opplevelse, både for oss lærerne og barna.