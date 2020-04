nyheter

Skuespiller og produsent Endre Haukland fra Harstad står bak videoproduksjonen av youtube-videoen "With a Little Help From My Friends". På få dager er videoen sett av over 16.000 personer og blitt omtalt i en rekke medier som The Guardian, Aftonbladet og NRK med mer.

Beatles-fans

Videoen er et internasjonalt prosjekt med 18 musikere fra hele verden. Prosjektet ble startet av paret bestående av sanger Jorunn Undheim og pianist Bjørge Verbaan for å hjelpe musikere som er hjemme i disse tider.