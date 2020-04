nyheter

I over seks uker har skoler over hele landet vært stengt. Det var ett av tiltakene regjeringen kom med for å hindre virusspredning. Mandag begynte elever i 1. til 4. trinn skolehverdagen igjen. Ved Kila skole dukket om lag 160 spente elever opp til første skoledag etter koronastengningen.

– Vi grugleder oss. Jeg er spent på hvordan skolehverdagen blir, sier Veronica Arntzen.