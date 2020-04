Tre ungdommer anmeldt for voldtekt

nyheter

Ifølge politiet ble anmeldelsen levert for kort tid siden. Det skal være snakk om to unge jenter fra Vesterålen som besøkte byen. De traff de anmeldte på en fest, og endte opp på en adresse sammen med dem. Jentene skal ha vært over 18 år på det aktuelle tidspunktet, mens det er litt uklart om alle de tre mennene var myndige. På den adressen ble de utsatt for det de karakteriserer som et seksuelt overgrep.

Som alle sedelighetssaker som blir meldt inn til politiet fikk den prioritet, og etterforskningen ble raskt gjennomført.

– Vi har avhørt alle parter i saken flere ganger på kort tid etter at anmeldelsen forelå. I tillegg har vi sikret oss tekniske bevis.

– Saken er nå sendt over til jurist for påtalevurdering. Noen ytterligere detaljer om det vi fant ut kan vi ikke kommentere, men saken regnes som ferdig etterforsket, sier etterforskningsleder Morten Hole ved Harstad politistasjonsdistrikt.

Politiet i vårt distrikt har for øvrig opplevd en voldsom nedgang i meldt kriminalitet etter at korona-viruset sendte samfunnet i lockdown 12. mars.

– Både sedelighet, narkotika og voldsrelaterte forhold viser en dalende kurve, helt ned i 30–40 prosent mindre enn før korona. Når det gjelder vold knytter vi nedgangen direkte til fraværet av uteliv. Det er der, hvor mange berusede folk oppholder seg samtidig på kvelds- og nattetid, at episodene skjer, sier Hole.

Når både skoler og barnehager er i full sving igjen regner han med at politiet får flere meldinger.

– Folk som jobber der er flinke til å varsle når de ser at unger av en eller annen grunn ikke har det helt bra. Det er viktig. De er blant våre øyne og ører ute i samfunnet. Politiet har et tett og godt samarbeid med både barnevern og kommunen, påpeker han.