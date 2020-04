Saksøkt for 1,2 mill.

nyheter

Harstad-bedriften, som drev med design og bygging av hus, måtte som kjent begjære oppbud i februar i fjor.

På konkurstidspunktet ble det opplyst at selskapet skyldte sine kreditorer cirka 27 millioner kroner.

Erstatning

Styreleder og daglig leder var da Marit Pettersen, mens Tom Ovesen var styremedlem.

Det var disse to som møtte i tingretten på vegne av Martehus da selskapet begjærte oppbud, og det er deres navn som står på stevningen fra Optimera.

– Monter mener at styret i Martehus er erstatningsansvarlig for tapet som de ble påført under konkursen. Et beløp rundt 1,2 millioner kroner. Mine klienter er på sin side uenige i at de har noe erstatningsansvar. Det er saken i et nøtteskall, sier advokat Oddmund Enoksen.

Bekrefter

Han opplyser at det er sjelden det blir sivile rettstvister i etterkant av ordinære konkurser i næringslivet, men det hender.

HT-redaksjonen kontaktet også motpartens advokat, Paul Atle Høgseth, som representerer Optimera AS.

– Ut over å bekrefte at vi har tatt ut stevning, ønsker jeg ikke å kommentere forholdet, skriver han i en sms til HT-redaksjonen.

Heller ikke styremedlem Tom Ovesen ønsker å kommentere saken.

Byggevarer

Nøyaktig hva Optimera mener styret har gjort galt i tiden før konkursen, velger de å holde tett om foreløpig.

Men etter hva HT erfarer kan det sannsynligvis knyttes til hendelser fra de siste månedene før konkursen var et faktum.

Begjærer oppbud Firmaet Byggmester Åge Eilertsen AS i Harstad kaster kortene .

Etter konkursen leverte i hvert fall Per Strand AS inn en fordring til boet på 1,7 millioner kroner.

Fordringsanmeldelsen gjaldt leveranse av bygningsvarer fra og med 05.11.2018 til og med 14.1.2019.

Insolvent?

Bostyrer, advokat Kjetil Krokeide bemerket at det sannsynligvis ble foretatt en delbetaling av den eldste fakturaen, mens senere fakturaer ikke ble betalt. Bostyrer skrev i den midlertidige innberetningen: «Insolvensen synes å ha blitt kvalifisert medio november 2018 da selskapet i praksis synes å ha stanset sine utbetalinger».

Oppbudsdatoen var 21. februar.

Mye rot

Bostyrer Krokeide mener alt gikk galt da selskapet besluttet å starte opp et økonomiske havari-prosjekt på Mustapartajordet.

Man ønsket å bygge vertikaldelte tomannsboliger. Ifølge bostyrer var prosjektet underkalkulert, og preget av stygge feilvurderinger.

Skivebom

Prosjektet skulle etter planen ha gitt et overskudd på rundt seks millioner kroner. I stede inneholdt budsjettet en regnefeil på seks millioner.

Det viste seg i tillegg at byggekostnadene var hele fem millioner høyere enn budsjettert.

Han konkluderer med at prosjektet aldri burde vært startet opp. Det ville uansett bare ha resultert i tap for selskapet og hvis det måtte avbrytes før det ble fullført, slik det faktisk skjedde, kunne tapene for kreditorene bli betydelige.

Store summer

De totale anmeldte prioriterte og uprioriterte fordringene endte til sammen opp på 32. millioner kroner. Sjelden store tall etter en konkurs i byens næringslivsjungel.

Det hører også med til historien at Sparebank 68 Grader Nord og Per Strand Eiendom AS stiftet et eget selskap, «Mustapartajordet 8–12 AS», for å fullføre Martehus-prosjektet.

Kreditor

Sparebank 68 Grader Nord (tidligere Harstad Sparebank), anmeldte den desidert største fordringen til boet, på 21,8 millioner kroner.

Kravet fordelte seg på byggelån og garantier som Harstad Sparebank hadde utstedt til medkontrahenter av Martehus AS.

Saken er administrativt lagt til Lofoten tingrett grunnet habilitetshensyn, men avvikles fra Trondenes tingrett sine lokaler.

Det er satt av tre dager til forhandlingene, som går av stabelen i tidsrommet 26–28. mai.